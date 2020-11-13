趙婉淳、黃福其／台北報導

行政院發言人丁怡銘指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，業者出示未檢出萊克多巴胺證明自清，丁怡銘旋即向業者致歉，行政院長蘇貞昌今則力挺丁怡銘，引起輿論譁然。國民黨立委賴士葆痛批，丁怡銘散播假新聞是鐵證如山的事情，籲請蘇揆用同樣的標準，以《社維法》將丁怡銘移送法辦。

賴士葆指出，一黨專政就無可避免地會造就丁怡銘這種吃香喝辣的嘴臉，蘇貞昌可以對丁怡銘栽贓牛肉麵的店家的事情，說出「知錯能改，善莫大焉」，為什麼整個行政團隊不肯對於萊豬進口餵食全民毒劑的事情說一句道歉？蘇貞昌耍官威是出了名，所以整個行政團隊的傲慢也是空前。

賴士葆表示，發言人狐假虎威，狂妄胡亂地拿牛肉麵店家來祭旗，目的是要洗腦大家安心的吃萊豬。丁怡銘訂了3萬9千元的賠罪牛肉麵，還習慣性地打行政院統編欲讓全民買單，被抓包才趕快推給秘書，自掏腰包買牛肉麵。這就像丁怡銘小編用公款當網軍，製作圖卡，公然地把行政院當網軍側翼頭頭攻擊在野黨，就是習以為常的如出一轍。

賴士葆說，丁怡銘散播皇家牛肉麵使用萊劑牛肉的假新聞，既然是鐵證如山的事情，籲請蘇貞昌用同樣的標準，農委會主委陳吉仲要用《社維法》將在野黨移送法辦，請蘇貞昌速發動檢調將丁怡銘移送法辦，來樹立大公無私的正面官威。

賴士葆認為，散播假新聞認錯道歉並不等同就可以受到法律的豁免，想想多少網民因為不知情的情況下散播假新聞就被檢調約談，丁怡銘憑什麼有特權？

賴士葆批評，行政院抵死不肯標示萊劑，理由是如果標示就會產生關稅貿易障礙，這樣的理由表面上冠冕堂皇，卻是呼弄百姓，因為無法自圓其說的是所有的官員備詢都表示不願吃萊豬，要吃國產豬，教育部明訂學生不吃萊豬，國防部明定軍人不吃萊豬，這就是政府機關的行政指導，道地的非關稅貿易障礙啊！完全的自相矛盾。

(中時 )