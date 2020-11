原定今年要來台開唱的葛萊美超狂新人怪奇比莉(Billie Eilish),雖碰上疫情導致巡迴停擺,但她卻一刻也沒閒著,不久前才剛舉辦完首場線上售票演唱會「WHERE DO WE GO?」,以高科技的虛實影像引領樂迷穿越雨林與大海,帶給樂迷最潮的音樂體驗外,日前更宣告將在明年二月推出全新紀錄片《Billie Eilish: The World’s A Little Blurry》;一舉一動都是樂壇焦點的她,13日又突然送上全新單曲〈Therefore I Am〉,同步推出的 MV 上線不到 24 小時至今已狂飆 600 萬次瀏覽,相當驚人。

音樂錄影帶視覺則一改過往深沉灰暗的風格,怪奇比莉再次展現自導自演功力,在幾乎沒有攝影團隊的幫助下以 iPhone 拍攝完成。她表示:「這次的影像想呈現出歌曲給我的感覺,就是什麼都不在乎、不想努力了!」畫面與以往在 MV 中吞蜘蛛、大法師爬行等怪奇行為大相逕庭,展現難得一見的「快樂比莉」;而她也預計在本月下旬的全美音樂大獎(AMA)帶來新曲全球首演,勢必再度掀起熱烈討論。〈Therefore I Am〉已在全球各大數位平台同步上架。

(中時 )