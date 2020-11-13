老牌西服業者嘉裕公司（1417）轉型，忍痛割捨已故前老闆嚴凱泰最愛的亞曼尼（Armani）拚止血，13日董事會決議，明年第一季結束亞曼尼品牌台灣代理業務，移轉給同屬裕隆集團的台元紡織，結束與亞曼尼長達15年的合作。

嘉裕表示，透過結束亞曼尼等不賺錢的品牌代理業務，盼藉此減虧止血，改善營運體質。嘉裕明年起投入海、空軍軍服供售站新業務，力拚本業轉盈。

嘉裕董事會同時通過第三季財報，稅後淨損1.33億元，虧損較去年同期的1.10億元擴大，單季每股淨損0.12元；累計前三季營業損失3.75億元，稅後淨損2.97億元，損失較去年同期的0.53億元大增4.6倍，每股淨損0.20元。

據了解，當年嘉裕會代理亞曼尼，源起於前董事長、已故裕隆集團執行長嚴凱泰對該品牌服飾的熱愛，促成此一合作，嚴凱泰從亞曼尼粉絲變代言人，傳為市場佳話，也讓亞曼尼成為嘉裕自有品牌Carnival之外，最為人知的服飾品牌業務。

然高人氣的亞曼尼，並未替嘉裕帶來獲利，每年儘管貢獻嘉裕2億～3億元的營收，但卻虧損連連，成為拖累財報的包袱，讓嘉裕最終忍痛割捨結束。

嘉裕強調，亞曼尼台灣代理業務將協商轉給同集團的台元紡織，大陸代理業務仍將持續，並未與亞曼尼說拜拜，只是將台灣代理業務交給更有本錢資源的台元紡織來經營。

(工商 )