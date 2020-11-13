新生代演員石知田首次嘗試拍攝Vlog，找來好朋友老冠一起組成「宇宙田心x無敵冠頭」的Youtube限定組合，第一集兩人就前進老冠的故鄉花蓮，挑戰自己手作「桶仔雞」。說到石知田和老冠兩人拍片的初衷，原本只是想相約去花蓮玩，覺得把整個旅程拍下來或許很有意思，沒想到越聊越認真，再加上聊到很想吃桶仔雞，於是就這樣誤打誤撞地成為Youtube團體出道。

平時給人文青形象的石知田，這次難得在影片中展現私下活潑的另一面，一路上大聊如果朋友變成喪屍該不該幹掉對方，還現場即興演出喪屍小劇場，連知田都笑稱自己根本是「中二魂大爆發」。第一次拍Vlog的兩人一開始還不太適應鏡頭，就連平時常在鏡頭前演出的石知田也直呼拿著相機自拍有種莫名的尷尬感，和演戲的感覺完全不一樣，馬上被一旁的老冠吐槽「果然只能靠我撐場。」

兩人的「桶仔雞之旅」才剛開始就遇到緊急狀況，知田和老冠兩個粗心的大男生以為時間規劃得剛剛好，沒想到還是太晚到達花蓮，傳統市場紛紛打烊，馬上陷入買不到雞的難題，幸好後來老冠靈機一動，兩人跑到農會超市買到整隻仿土雞，這才順利化解危「雞」。

石知田除了期許未來能透過「宇宙田心x無敵冠頭」這個頻道讓大家認識演員身分以外的他，也希望透過這樣的記錄方式更加了解自己。當被問到萬一這個Youtube限定團體紅了怎麼辦，石知田搞笑表示：「我比較想知道沒紅該怎麼辦？」。

(中時 )