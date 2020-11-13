中職昨天公布年度3大獎項排名前3名的選手，但今年拿下安打及打擊王的陳傑憲沒能擠進前3，對此他也提出另一個角度，但他強調並不是要為自己發聲，「只是想為那些重要角色背後的那些人說一些話。」

陳傑憲本季繳出174支安打、打擊率3成59的成績，摘下安打王、打擊王獎項，且在球隊季末爭奪總冠軍賽門票時有關鍵表現，但最終還是沒能在票選中擠進前3。

今年年度MVP獎項票選排名前3名的球員分別有中信兄弟投手「三冠王」德保拉、摘下全壘打及打點雙冠王的林安可及被球迷戲稱「老鬼」周思齊。

陳傑憲認為，入圍的3人表現確實成績比較好，但也反應出大家還是比較喜歡看全壘打、勝投，卻往往忽略打點的前面是上壘，他表示，製造打點的人當然實力很好，如果沒有上壘者，後面的人如何創造打點。

「我不是要為自己講話，每個人的長處本來就不同，我就是不會打全壘打，我的能力就是安打、上壘。」陳傑憲強調，自己只是想為那些「重要角色背後的那些人」說一些話。

陳傑憲也坦言，經過今年台灣大賽的洗禮，自己更加體認到棒球就是團隊的運動，「就像今年我拿打點王，也是因為7、8、9棒能夠上壘，製造機會給我，而我能拿下打擊跟安打王，也是因為教練團排我在第一棒，每一場多1次打擊機會，整季就多120次，敲安打的機會也比較多。」

(中時 )