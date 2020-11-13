今年動畫魅力在電影市場大爆發，明年也有多部動畫電影上映，其中一部以狼人為主角的可愛動畫《100％WOLF》也將於2月上映，陪觀眾開心賀歲。故事描述狼人家族的接班人在成人變身之夜，竟意外變身為一隻毛絨絨的貴賓狗！為了找回狼人的外貌和自信，他展開了一場奇幻的冒險之旅。

如此特別又有趣的故事，想要邀請創意滿滿的觀眾來為電影的中文片名來命名，希望可以有貼近劇情、兼具創意、再加上發揮想像力的中文片名出現，即日起並在11月30日前參加活動，一經採用將獲片商提供台幣一萬元獎金，詳情可前往華映臉書查詢。

動畫《100％WOLF》將於明年2月上映，陪伴大小朋友一起歡樂過年，動畫的畫風非常可愛生動，除了有威風澟澟的狼人家族，也有一大群造型可愛、個性獨特的狗狗毛小孩，讓電影充滿歡樂魅力。故事主角佛萊迪原以為自己可以變身成為高大威猛的狼人，結果卻意外變成了一隻超萌貴賓狗，還被惡搞染上粉紅色的髮色，讓他和整個狼人家族都傻了眼，為了證明自己擁有和狼人一樣的超強能力，小小貴賓狗展開了一場超乎想像的城市冒險。

《100％WOLF》的故事充滿了豐富有趣的想像力，所以電影公司與長頸鹿美語合作進行電影中文片名的徵選活動，特別公佈電影海報及預告，希望觀眾能感受到電影的趣味，更能發揮想像力來為電影命名，為了強調創意，特別提醒大家請不要以「直接翻譯」的中文片名來投搞。

電影故事描述佛萊迪魯賓即將繼位成為狼人家族的領袖，他也相信自己會成為史上最威猛的狼人。然而，在他14歲生日第一次變身時，他居然變成一隻名副其實的……貴賓犬，讓他的美夢破碎。狼群長老給了他一項任務，在明天月出之前，他需要證明自己夠格當狼人，否則他就會因資格不符永遠遭受家族放逐。在外出探險的路上，一隻流浪狗大姊大貝蒂陰錯陽差幫助了他，而他必須克服粉紅色超萌的外表，證明自己是百分之百的狼人。

(中時 )