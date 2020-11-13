因應新冠肺炎疫情催生而出的電影《鬼弒訊》，是影史第一部以視訊軟體拍攝的電影，主角之一的潔瑪摩爾（Jemma Moore）自曝拍攝前曾參與網路召靈儀式體驗角色，豈料遭遇靈異事件讓她嚇壞，身為華裔英國人的她說：「我媽媽是傳統的華人母親，平常已經很迷信了，她要是知道我因為拍一部恐怖片必須真的參加召靈儀式，她一定會很生氣！但是我已經28歲了，政府頒布的封城禁足令已經讓人悶壞了，所以我決定無論如何也要嘗試一下。」

為了讓演員們有真實體驗，導演羅布薩瓦吉（Rob Savage）為所有工作人員舉辦一場網路召靈儀式，靈媒一開始正說明接下來可能將發生的事情時，潔瑪已經感到渾身發冷，並且開始顫抖，她說：「我左側的房門突然用力地關上，發出巨大的聲響，我試著要逃離房間，卻看見一本很厚重的書從架上摔落下來，剛好落在我面前，我當時嚇壞了，眼淚不停的流。」原本嘈雜的聊天室這時也因為巨大的關門聲而安靜下來，靈媒發現情況不對，趕緊安撫大家：「沒事了，沒事了，我們取消這場召靈儀式。」

但話還沒說完，潔瑪已經被迫離線了，孤立無援的潔瑪在瀕臨崩潰之際接到召靈師的電話，才依照他的步驟一步步結束這場儀式，回想起來依然心有餘悸，她表示：「很後悔沒有聽媽媽的話，不要參加召靈儀式，真的會有意想不到的事情發生，感覺靈體就在身邊！」而導演羅布薩瓦吉也將這段恐怖經歷巧妙地安排在電影中。該片將在27日在台上映。

(中時 )