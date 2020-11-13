計程車撞自小客 小黃車頭幾乎全毀 6月大嬰兒及6成人送醫 23:452020/11/13 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自小客車被撞得車頭全毀。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市高鐵大道魚市場附近今晚10時多發生車禍，自小客車與計程車相撞，消防局救護車載6名大人及1名6個月大的男嬰分送3家醫院救護，其中有1名18歲女子已懷孕4周，肇事原因由警方調查中。 計程車也撞得車頭凹陷毀損。（讀者提供） 消防局救護人車到現場，發現有29歲男姓傷者，右腳疑骨折，56歲男性胸痛、20歲男性肢體疼痛、30歲男性肢體及頸部疼痛，19歲女姓背部疼痛、18歲女子懷孕4周、6個月男嬰無明顯外傷，分別送往臺中榮民總醫院嘉義分院、衛服部嘉義醫院救護。 自小客車被撞得車頭全毀，救護車救治傷者。（讀者提供） (中時 ) #疼痛 #男性 #消防局 #男嬰 #肢體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗火車站前小吃店火警 2員工嗆傷急送醫 14:562020/11/13 社會 花蓮大清水隧道轎車與遊覽車事故 2男1女受傷送醫 15:252020/11/13 社會 中市西屯廢棄物起火 延燒兩部貨車 14:262020/11/13 社會 基隆市快捷公車路線大升級 不必轉車將可直通北車、信義商圈 完全顛覆城市的距離感 03:392020/11/13 生活 鳳山5天2次大停電 今有2萬多戶遭殃 11:552020/11/13 生活 嘉義賓士男欠稅百餘筆 車被查扣立馬繳錢 16:342020/11/13 社會 夫家要男孫！人妻「連生6女」 老公摩鐵激戰女琴師 20:562020/11/13 社會 石油王子出任務1／王文潮扮超級業務員 大推除菌、綠電創新業務 09:002020/11/13 財經 隔音只好一點點？Model 3 單層 vs. 雙層玻璃改裝測試 16:282020/11/13 汽車情報-汽車新聞 搭捷運來看台中耶誕嘉年華影展 開幕場「熊出沒」大驚喜 16:352020/11/13 寶島 社會熱門新聞 台大3天2輕生 倖存者曝「踏著屍體上來」殘酷真相 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 她洗澡到一半 見男演員「全裸握鳥」闖入狂抖驚喊：快出去 - 社會 陸軍203旅士官在營內房間尋短 同袍驚見嚇傻 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。