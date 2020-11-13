嘉義市高鐵大道魚市場附近今晚10時多發生車禍，自小客車與計程車相撞，消防局救護車載6名大人及1名6個月大的男嬰分送3家醫院救護，其中有1名18歲女子已懷孕4周，肇事原因由警方調查中。

計程車也撞得車頭凹陷毀損。（讀者提供）

消防局救護人車到現場，發現有29歲男姓傷者，右腳疑骨折，56歲男性胸痛、20歲男性肢體疼痛、30歲男性肢體及頸部疼痛，19歲女姓背部疼痛、18歲女子懷孕4周、6個月男嬰無明顯外傷，分別送往臺中榮民總醫院嘉義分院、衛服部嘉義醫院救護。

自小客車被撞得車頭全毀，救護車救治傷者。（讀者提供）

(中時 )