Discovery頻道在13日宣布將帶領觀眾體驗太空探索的重要時刻，以前所未有的角度，全面捕捉NASA和SpaceX發射獵鷹9號運載火箭和天龍號太空船，將載人1號（Crew-1）任務的太空人送上國際太空站；這將是SpaceX可持續使用的太空船和火箭首次執行載人到國際太空站的正式任務，也將為未來商業太空旅行正式鋪路。

NASA的SpaceX載人1號任務，將從NASA甘迺迪太空中心39A號發射台，將太空人麥可霍普金斯（Michael Hopkins）、維克托葛洛佛（Victor Glover）、夏倫沃克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一送上國際太空站，在外太空加入NASA太空人凱特魯賓斯（Kate Rubins），以及來自俄羅斯航太太空活動國有公司，遠征64長期考察活動指令長謝爾蓋雷日科夫（Sergey Ryzhikov）和飛行工程師謝爾蓋庫德斯韋奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）。

現場直播將以空前的角度報導發射任務，除了佩吉惠特森（Peggy Whitson）、利蘭梅爾文（Leland Melvin）、麥克馬西米諾（Mike Massimino）和加勒特賴斯曼（Garrett Reisman）等，還邀請現任和前任太空人、頂尖工程師、熱血探險家喬許蓋茨等為此次太空船發射實轉播擔任特別嘉賓，他們將帶來豐富的專家評論。

今年5月Discovery頻道、科學頻道與《華盛頓郵報》合作，全程記錄了自2011年太空船計畫終止後，首次在美國的載人太空任務，將NASA太空人送上天。該測試任務成功來自NASA和SpaceX的合作，太空人鮑勃本肯和道格赫利乘坐SpaceX獵鷹9號火箭推進的天龍號前往國際太空站，也是美國第一個使用民間建造太空船執行的載人太空任務。8月時Discovery頻道再度直播，同步播出SpaceX天龍號返回地球的濺落過程。

《CREW-1太空船發射實轉播SPACE LAUNCH LIVE： CREW-1 LIFT OFF》將於台灣時間11月15日週日上午7點至10點，在Discovery頻道全程同步直播。

(中時 )