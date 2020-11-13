北市動保處加強浪犬巡捕，請民眾千萬勿任意餵食。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

北市動保處加強浪犬巡捕，請民眾千萬勿任意餵食。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

近日臉書社群有民眾在北投區奇岩重劃區一帶發現，只要到了夜間就有犬群出沒，北市動保處表示，今年尚未接獲該處發生流浪犬攻擊人案件，但該區域接近陽明山，山區浪犬可能於夜間都市人煙稀少時進入社區活動，部分浪犬出現追捕街貓行為，動保處目前已鎖定目標犬隻積極巡捕，以維護居民安全。

動保處表示，10月份在奇岩重劃區一帶共接獲4件犬隻攻擊浪貓事件，至今尚無犬隻攻擊民眾相關通報，經查攻擊浪貓的犬群應是附近山區內的流浪犬，於人車活動相對不頻繁的夜間自山區進入社區活動，目前尚未掌握有人為操縱犬群攻擊浪貓的證據，然為維護當地居民安全，北市動保處鎖定具有攻擊性的目標犬隻，自接獲通報起已進行25次巡捕，並於上個月24日成功捕獲其中1白犬至北市動物之家收容安置，動保處將會持續進行巡捕，定將具有攻擊性犬隻捕捉入所，以維護當地居民人身安全。

動保處統計，北投區109年至今共接獲14起犬咬貓事件，但奇岩重劃區一帶尚未有收到流浪犬攻擊民眾相關通報，另外，為了使山區流浪犬隻數量得到控制，流浪犬捕捉絕育計畫2019年在士林北投區共計捕捉321隻流浪犬，2018年至今也已捕獲207隻流浪犬進行絕育，應能有效的逐步減輕犬隻大量繁殖造成的人犬衝突。

此外，北投區今年已依精準捕捉原則捕捉6隻遭民眾通報具攻擊性犬隻進入北市動物之家收容安置，北市動保處呼籲，為了控制流浪犬隻數量，請餵食流浪犬隻的愛心人士，務必配合基隆市流浪犬捕捉絕育計畫，勿任意餵食浪犬，浪犬餵絕育加上人為餵食將導致浪犬族群數量上升，也增加動保處誘捕之困難度，動保處再次提醒餵食請務必使用餵食盆，並應於餵食後確實清理現場，否則有違反廢棄物清理法之虞。

(中時 )