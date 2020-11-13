美國總統大選勝負揭曉，尋求連任的美國總統川普落敗，但是卻仍不認輸。前民進黨立委沈富雄表示，川普氣勢很快就下去了，自己會眾叛親離。甚至認為最後川普不會被抬出去，他鼻子摸著，會自己乖乖走出白宮。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，其實美國大選的大局已經底定，只是我們台灣也要湊一腳，如果每天看看那個跑馬燈，就說好像還有希望。

沈富雄指出，拜登贏了亞利桑那，本來寄予希望最大的就是亞利桑那，因為亞利桑那就領先1萬1千票，那現在拜登贏了。現在就是寄希望於喬治亞，因為拜登也只贏1萬多，但是川普在喬治亞也翻盤不成，川普的人振振有辭地表示，3大州賓州、威斯康辛跟密西根，相差2萬、5萬4跟14萬票，若要翻盤，是不可能的。

沈富雄認為，所以川普這場選舉的結果，他的表現要嘛就像那個大流氓，就是賭輸翻桌；要嘛就像一個小孩子，如果把小孩子手上的玩具拿掉以後，他哭，還躺在地上打滾，這個叫temper tantrum，這是沒什麼搞頭的，而且很快氣勢就下去了。因為隨著時間，他自己會眾叛親離，本來非挺他不可的，就漸漸覺得說大勢已去，再挺，自己也會受傷。因此最後川普不會被抬出去，他鼻子摸著，會乖乖的走出去。

(中時新聞網)