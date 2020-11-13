美國總統大選近期落幕，由民主黨候選人拜登(Biden)宣布勝選，對於拜登上台後，「對台政策」是否可能出現轉變？美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲(Richard Bush)表示，他希望台灣的朋友保持耐心、信心，「因為對台政策可能將耗費數月，外界很多推測根本是錯誤的」。

位在美國華盛頓特區的著名智庫「布魯金斯學會」12日舉行「2021年及以後美台政策」線上研討會，據《中評社》13日報導，出席的卜睿哲在會中表示，拜登團隊未來幾個月重點是政策過程而非實質政策，關於外界對拜登政策的猜測，要不是不成熟，不然就是有根本錯誤。且因為疫情影響，拜登政府首先不得不將大部分時間，花在處理國內危機上。

卜睿哲還說，外界這種種推測是基於有限、且往往是過時的數據，他指出「未來幾個月」拜登將在其就職演說，說明他的外交和安全政策，而在官員任命案確定後，被提名的美國貿易代表，也可能回答有關與美台雙邊貿易協定的問題。

至於拜登是否不若川普在行動上那麼挺台？卜睿哲強調，拜登當年是投票支持《台灣關係法》的，拜登本人和他的國安顧問團隊，非常重視友民主制度的台灣。也因此，卜睿哲希望，台灣的友人需要一些耐心，但也可有信心。

(中時新聞網)