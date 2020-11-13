業者疑似偷排廢液入下水道，林口阿姨蔡淑君到場了解。（蔡淑君提供）

林口水資源中心日前發現進場汙水化學需氧量（COD）異常，懷疑有人偷排汙染廢液進入生活汙水下水道，展開追查，13日水資源中心循線發現業者疑似租用民宅，利用廁所管線偷排廢液，環保局與警方13日前往稽查，但業者拒不開門，林口阿姨新北市議員蔡淑君獲報到場了解，晚間也透過臉書直播讓民眾了解最新追查進度，也呼籲業者配合調查，別讓廢液汙水造成民眾健康危害。全案待環保局與警方釐清。

蔡淑君晚間直播時，擺出兩罐取樣的廢液，惡臭濃烈，蔡淑君懷疑，這些汙染物可能來自電鍍廠或是染整廠，即便她隔著手套打開瓶罐，仍感覺手奇癢無比。

蔡淑君表示，林口水資源中心今年9月25日進場的水質異常，原本以為是工業區廢水流入，循線追查，卻在10月7日拍到一間來自桃園的環保公司在文化北路路口將疑似廢液直接排入生活汙水下水道的人孔，當下要求業者提供水樣檢測，但業者配合度很差，已移請警方偵辦。

蔡淑君說，水資源中心人員鍥而不捨，13日再度發現該公司車子，卻是開往一戶透天民宅，車子進出3車次，懷疑他們透過民宅水管將廢液偷排入下水道，不過業者看到環保局稽查人員與警方上門堅不開門，她才決定透過直播趕緊將最新情況告訴所有林口居民，也盼業者能夠配合調查。全案待環保局與警方釐清。

(中時 )