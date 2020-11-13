台中市建築經營協會理事長邱名仕（左）讚譽城邦媒體集團首席執行長何飛鵬「勤於筆耕且樂於分享」。（盧金足攝）

城邦媒體集團首席執行長何飛鵬（中）從熱愛的詩詞古文中，體悟到「一心自慢任平生，也無風雨也無晴」。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市建築經營協會大師講座13日邀請城邦媒體集團首席執行長何飛鵬，以「人生國學讀本」為題，暢談與古人為友，從國學得到人生體悟，針對疫情衝擊，他直言，去年到今年翻天覆地轉變，從前途無亮看不到未來，受惠台商回流等因素，台灣整體經濟發展往好的方向走，山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，樂觀看好5年發展，趨勢向前走也可能有10年榮景。

何飛鵬的「自慢」哲學，以一生如果有項執著深究的專長

，就可以在工作上帶來安身立命的位子，出身媒體，在各種網路媒體百家爭鳴之際，他說「當了一輩子記者，覺得光榮與驕傲」，現在繼續迎接網路世界，探索數位出版、線上社群、線上創作、閱讀分享平台。

雖然潛心中文之美，但何飛鵬大器能容時代變化，連時下年輕人在網路流行的火星文，他認為，語言文字與時俱進，避免不了新興語言文字，大家要跟上時代，這是人類進步常態，不管是新說法、新詞彙，甚至文中夾帶英文、外來語，都是人類社會常態。

何飛鵬說，從讀國學的人生體會，從中文裡面看到為人處事的啟發之處，台灣現在社會處在所謂去「中國化」理念，但「去中國化」不代表能「去中文化」，使用流利的中文與說流利中文，也代表一個人有品質的象徵。

「使用中文程度高低，反而是一件好事」，他表示，能看出來你擁有好的中文素養，有好的中文素養，會讓人家覺得這個人非常高雅非常優雅。

引領時勢觀察的何飛鵬指出，台灣從去年到今年，覺得最大差別就是台商不斷回流，讓台灣出現完全不同的景象，台商帶回投資機會，提供很多工作機會，薪資水準提高，台灣整體的經濟比想像好，經濟發展是往好的方向走。

何飛鵬提出的「自慢」，表示一個人只要有自慢的本事，擁有自信心與專業能力，「你這輩子就衣食無虞」，從熱愛的詩詞古文中，體悟到「一心自慢任平生，也無風雨也無晴

」；並以「明鏡止水，唯止能止眾止」作為自己修身處事的原則。

台中市建築經營協會理事長邱名仕讚譽何飛鵬「勤於筆耕且樂於分享」，報章雜誌常見何飛鵬的精采專欄，他以「自慢」為名出版的十本系列經驗談，看出他蘊含的深厚人生歷練、自我修養。

「開卷有益，知也無涯」，何飛鵬經由蘊含人生智慧與百態的古文、詩詞，將人生、國學和職場文化相結合，指引人生成功者們在無止境的修煉之路上，攀登遊歷「境」的層次

，並對體悟人生與做人處世兩大部分，進行更詳細的分享與探討。很多何飛鵬粉絲為一睹風采，踴躍報名講座，為人生觀打開不同視野。

(中時 )