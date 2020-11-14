黃福其／特稿

行政院發言人丁怡銘誣控牛肉麵冠軍店家使用萊牛，面對在野黨要求下台，院長蘇貞昌還雲淡風輕說「知過能改善莫大焉」、「下次不得再犯」。此事看似發言人不慎搞烏龍，實須嚴肅檢視「行政院到底把百姓當成什麼？」的核心問題。唯有官員心無人民，才會有荒唐到送百姓上火線，事先卻毫無自覺不妥的惡劣行徑，這款惡質政府，倒閣、改組一點都不為過，哪能任由閣揆厚顏假扮公親，三言兩語欲卸責年輕發言人？

行政院12日記者會的場景，著實令人萬分震驚及悲憤。五位高官排排坐，大背板「2020臺北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」20個碩大紅字，搭配冠軍店家捧獎盃的照片、菜單。如此精心鋪陳，顯見政院為迎戰柯文哲親赴院會建言，早已籌謀多時。

正式的記者會，不同臨時受訪，須層層上報、跨部會調資料，絕非區區發言人室就能決定。意即政院根本是在鬥爭反對意見的思維下，拿店家背書兼開砲在野，毫不在意業者及員工等一票百姓被捲入戰火，極可能不死也半條命。果然記者會後，側翼如兀鷹豺狼般飛撲而上，狂給負評，以致業者訂單一個中午就少了6成。若非店家可立即拿出檢驗報告，6家分店豈不得關門？甚至波及同行。

國家機器如此殘民以逞、率獸食民，活生生在自詡「以民為主」的台灣社會上演，豈不諷刺？能不讓人悲憤？更遑論發言人開正式記者會公然罵人，發現烏龍才到老店買麵道歉，被抓包花百姓納稅錢，才辯稱開錯發票重新買過，顯然道歉只為滅火，絕非深刻自省、幡然悔悟。

不談一票高官為了開放萊豬，近日說詞一再打臉自己過去在野或當學者的言行，也不提蘇揆10幾個法定會報該開不開、為了治安及流感疫苗之亂等頻頻道歉，光看內閣大員近期為拉美牛挺萊豬，絲毫未以百姓為念、甚至視小民如芻狗的行徑，前有陳吉仲拖牛排館下水，後有丁怡銘推牛肉麵當炮灰，內閣的行為表現反映的心態，著實令人寒心，蘇揆竟還輕描淡寫地飾非卸責，還好意思要大家不要歪樓，而這「樓」不正是政院憑空搭建的？更讓人不齒，又耽心下個倒楣被官方霸凌的百姓是誰。

《司馬中原講鬼》有句名言「全世界的人都怕鬼，恐怖喔，恐怖到了極點喔！」對台灣人，最恐怖的鬼是心無小民卻手攬大權的官員，不僅可惡到極點，更無恥到極點。蔡總統拿817萬票的新紀錄，寫下台灣民主選舉光榮的一幕，但可悲的是，蘇內閣卻為政治鬥爭而犧牲黎民，留下台灣民主政治可恥又可恨的一頁。

(中時 )