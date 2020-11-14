隨緣茶空間老闆邱國雄（右）與其子邱晨睿（中）一同接受農委會主委陳吉仲（左）頒獎。（隨緣茶空間提供／黃婉婷桃園傳真）

行政院農委會農糧署推動「發展亮點茶莊計畫」已有7年，位於龍潭高原地區的隨緣茶空間一路過關斬將，13日獲頒亮點茶莊殊榮，也是桃園繼龜山益壽製茶廠、蘆竹竹峰茗茶後，睽違4年再度有在地茶行獲獎。

隨緣茶空間2019年正式進駐龍潭，由現任桃園市茶商公會理事長邱國雄攜手夫人黃淑芬自1990年白手起家，從小本生意做起，直到創立自有品牌「沏茶林」，LOGO設計為一對夫妻拱手作揖、相互敬茶，飽含「相互包容」的精神，相當溫馨。

為讓茶產業再創高峰，邱國雄將茶文化精隨切分成10級，從前端的田間管理、生產製造、包裝、到文創展售都不馬虎。同時，他也推出健康養身茶，以及一系列DIY製茶課程、茶教學評鑑、品茗訓練，更打造「以茶會友」的喝茶空間，期盼能讓品茶者達到「茶禪一味、天人合一」境界。

邱國雄更以茶商公會名義，舉辦桃園好茶分級包裝評鑑，並讓優勝茶參與國際競賽，過去也曾成功斬獲金牌獎殊榮。深諳茶文化的黃淑芬笑說，自己學習茶藝已久，期許眾人能在喧囂的環境中，藉由品茗來獲得心靈平靜，親身體驗茶文化的濃厚底蘊。

農業局長郭承泉指出，隨緣茶空間獲獎是桃園發展茶產業的一大里程碑，市府未來也將持續推動平地茶園計畫，鼓勵農友將荒廢茶園整地復耕、更新，與坡地種植的精緻茶葉做出區隔，打造各區特色茶葉，同時編列經費補助茶園灌溉設施，推廣桃園茶金產業。

(中時 )