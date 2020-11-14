桃園三界爺文化祭活動13日正式開跑，今年以「秋報，謝平安」做為主軸，將三界爺文化祭衍伸為台灣的感恩節，除結合「謝平安」傳統意義，強調對環境、萬物的感謝，也象徵民眾對疫情平息的平安祈願。主委鍾明昌認為，傳承是文化得以持續的關鍵，新的世代已經來臨，期許青年能透過這次機會，學習追本溯源，認識腳下土地的由來。

客家人口中所稱的「三界爺」，是道教中掌管天界、地界、水界三界之神，信仰族群不分閩客，多為農家子弟；百姓為使農業豐收，通常會透過祭祀來祈求神明祝福與庇佑。全台共計有122座主祀三界爺的廟宇，光桃園就擁有22座，數量為全台之冠，與區域開墾、水圳發展有絕對關係。

本屆文化祭移師至楊梅啟明宮舉行，由於啟明宮、頭重溪三元宮、錫福宮皆屬於三官廟系統，加上地方本身的三七圳及八本簿文化，歷史意涵十足。主委鍾明昌指出，啟明宮建造時期為清朝光緒25年，過去曾建造私塾振興文教，但隨著時代演變，歷史逐漸被世人遺忘，期待透過活動發揚客家文化，也加深青年對地方的認同。

為了帶領遊客探訪三界爺的文化脈絡，客家局攜手楊梅區公所祭出一系列活動，包括「三界爺主題特展」、「全市三界爺祈福遶境」、「闖關活動」、「水圳微旅行導覽」、「攝影比賽」，期許能讓參與的民眾更識桃園水圳文化與歷史，也拉近居民與土地的感情。

(中時 )