近來引起高度熱議的台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，於日前迎來最終完結篇，劇中角色的喜怒哀樂時時牽動著人心，不少橋段，賺人熱淚，也果然不負眾望創下高收視率，成為2020年戲劇節目收視冠軍。正所謂戲紅話題就多，近日有媒體指出，國內保險公司針對劇中不少「出錯」的保險相關劇情來「找碴」……，以下小花平台從專業保險角度進一步分析，帶領讀者釐清正確的保險觀念。

民法規定：無行為能力者需聲請「監護宣告」代行權益

說到劇中描述保險相關劇情，為人海派真性情的「一哥」，緊急入院進行癌細胞切除手術，卻在手術後陷入昏迷狀態，而由友人代為申請保險理賠金，以支應醫療費用支出……；關於這段劇情，有保險公司糾正其中出現錯誤，保險公司並不受理被保險人以外所有的人代辦理賠，無論是家人、朋友甚至保險業務員都無法代替「一哥」申請保險理賠金。

根據《民法》第14條第1項規定：「因為精神障礙或是其他心智缺陷，導致不能為意思表示或是受意思表示，或是不能辦識其意思表示的效果者，則法院為『監護宣告』。」對照於該劇劇情中，「一哥」陷入意識昏迷、無法與外界溝通交流，符合《民法》規定，不能為意思表示或是受意思表示時，需由監護宣告人向法院提出聲請「監護宣告」。

小花平台保險顧問指出，諸如：長期昏迷、植物人、嚴重智能障礙或是精神疾病等，監護宣告人可以向法院提出聲請「監護宣告」，請求法官裁定選任新的監護人，如果成功爭取，法院除了選定新的監護人來擔任「一哥」的法定代理人外，另外再指定會同開具財產明細清冊之人。

至於哪些人有提出聲請的權利？據了解，包括：本人、配偶、4親等內的親屬（即父母、祖父母、子女、孫子女、兄弟姊妹、堂兄弟姊妹等）、最近1年有共同居住事實的其他親屬、檢察官、直轄市、縣（市）政府還有「輔助人、意定監護受任人或是其他利害關係人」，而監護宣告要向應受監護宣告人住所地或是居所地的法院聲請。

另一方面，聲請時需準備的資料包括：應受監護宣告之人、聲請人、擬擔任監護人及會同開具財產清冊人的戶籍謄本各1份；應受監護宣告之人的醫生診斷證明或是殘障手冊影本；其他法院請聲請人提出的文件。

(中時新聞網)