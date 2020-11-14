俗話說：「女人40一枝花」，寫給正處在這個年紀的妳：最近是不是覺得體力沒有以前好，不太能熬夜了？記憶力變差，反應也變慢了？還有身材也慢慢「中廣」發福？根據研究統計發現，不論男女，從40歲後半段開始，體力遠不如以往，隨之而來的還有精神不濟和記憶力衰退，也無怪乎40歲被作為「初老」的別稱……；相較於30歲時，就算是熬夜工作、睡眠不足、沒有固定運動的習慣甚至暴飲暴食等，全都可以仗恃著年輕體力好無所畏懼，只是過了40歲之後，身體恐怕禁不起這樣的折騰了！

「過了40歲，現在熬夜1天要花好幾天才補得回來」、「平時沒有運動的習慣，現在久坐肩頸僵硬又痠痛」、「跟客戶應酬喝太多，隔天全身不舒服」……，小編身邊好幾位超過40歲的朋友說出了正困擾著他們的身體煩惱：「真的有感到自己的年紀大了！」

每年幫自己「卸貨」一次，捨棄40歲之前的自己！

40歲的你，是否一天到晚都覺得累？小花平台保險顧問提醒，40歲是「夾心世代」，夾在上一代與下一代之間動彈不得，也時常感到疲憊、焦慮及不安，該是時候正視自己的保障需求，及早建立好個人風險保障規劃，同時也要認真思考：卸下「目前擁有的東西」，留下「對自己來說真正必要的」。

日本暢銷作家嶋津良智在其所著《為了遇見40歲更好的自己：停止過度的學習，只要做對5項，人生就會開始改變》一書中指出，如果繼續維持20、30歲時的生活習慣，不僅無法補充體力，反而有可能加快耗損的速度，建議在40歲之後，每年幫自己「卸貨」一次，捨棄30歲之前的生活習慣、重新養成40歲之後的生活習慣！

「想要維持成果，請捨棄40歲之前的自己！」嶋津良智並從人生、習慣、工作、時間及人際關係等5個面向，歸納出可以具體實踐「斷捨離」的人生心得：

面向1、「勇於捨棄」，提升人生的品質。

面向2、「習慣」改變，行動自然改變。

面向3、透過「選擇與集中」，提升工作的成果。

面向4、調整「時間分配」，改變成長速度。

面向5、和「真正重要的人」，建立人際關係。

40歲一枝花的妳必備的3險種：意外險＋防癌險＋失能險

超過40歲被定義為「壯年」，到了45歲之後則被定義為「中年」，此時千萬不要自以為是地認為「反正自己還年經、全身上下都很健康」，事實上可能並不如自己所想像的，「40歲＝初老的別稱」，人到了40歲，不論精力、體力甚至智力都會減半，漸漸感到大不如前！

針對40歲一枝花的女性，小花平台保險顧問建議，要能安心享受生活的前提是「無後顧之憂」，可以依照個人不同的生活方式，規劃適合自己現階段需求的保險理財組合，像是意外險、防癌險及失能扶助險就是一定要考慮的3個險種。

意外險、需符合「意外」的定義才會理賠

說到「明天」和「意外」哪一個先到？沒有人會知道！由於意外不同於疾病，說不定明天說來就來，且可能一瞬間就讓全家生計頓時陷入困境，令人防不勝防，尤其40歲這個年紀，正處於上有高堂、下有子女的「三明治」階段，建議一定要將意外險列入個人必備保單。

所謂「意外」的定義：「外來、突發、非疾病」的事件，其中「外來」是指來自身體以外的事件肇因、「突發」表示忽然發生、毫無預警的特性、「非疾病」則是把疾病排除在外，如果事件當事人的身體狀況純粹為疾病所害，不在此列。意外險顧名思義在保障當意外事故發生時，所需支付的意外傷害醫療費用，也就是只理賠意外事故，必須符合「意外」的定義才會理賠。

(中時新聞網)