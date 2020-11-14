在今天萬物皆漲只有薪水不漲的年代，你是不是愈來愈覺得生活大不易？日前衛福部與各縣市公布明（110）年「最低生活費」標準，以台北市來說，由原來的新台幣17,005元調升至17,668元，「貧窮線門檻再調高」，換算下來，明年中低收入戶標準跟著上修來到25,241元、漲幅達3.9％，成為明年全台「中低收入戶」標準最高的縣市。

台南市漲幅最高、台北市生活費最貴

貧窮線上修，除了台北市外，再來看看其他各縣市的漲幅變化：在6都之中，桃園市和台中市仍維持去（108）年「最低生活費」標準，分別為15,281元和14,596元，其餘各縣市則全部調升；其中，新北市微幅上漲0.64％、由原來的15,500元調升至15,600元，而高雄市和台南市也分別調升至13,341元和13,304元，漲幅各佔1.85％和7.39％。

值得注意的是，6都之中，台南市漲幅最高，而台北市則是在調升後，「最低生活費」標準高居全台第一。

另一方面，在6都之外台灣本島其他各縣市「最低生活費」標準，由每個月12,388元調升至13,288元、漲幅達7.27％，也是近3年來首度調升，至於外島的金門縣和連江縣則獨立公告，今年也同步由原來的11,648元調升至12,102元，漲幅達3.9％。

據了解，民眾如果被歸類為中低收入戶者，健保費可以獲得減免，其中18歲以下、70歲以上全免，而18歲至69歲則補助1／2健保費；此外，如果家裡有25歲以下子女就讀高中（職）以上學校，享有學雜費部分減免優惠，另外還有醫療費用補助、住宅租金補助、喪葬補助……等。

(中時新聞網)