時值歲末年終之際，到了11月迎來的第一個節日「雙11購物節」（每年11月11日，double 11）、全球大型網路電商購物節日，適逢新型冠狀病毒肺炎疫情今（109）年初爆發以來，國人自由度被限縮不少，「宅經濟」商機趁勢興起，除了近來很受歡迎的美食外送服務外，網路購物的便利性及多樣化，加上琳瑯滿目的限時降價商品讓人趨之若鶩，目前國內各大網購平台紛紛祭出優惠，準備來搶攻消費者的荷包了！

眼見各項折扣、回饋、紅利滿天飛，你是否準備好大買特買？小花平台提醒你，不要以為花些小錢無傷大雅，出手毫不手軟也愈花愈多，累積起來可能已是一筆為數不小的開銷，荷包頓時消風了不少……。站在聰明理財角度來看，就算不愛血拚購物，也不見得就一定存得了錢，「不正確的理財習慣與浪費其實是一體兩面」，以下小編整理之前小花平台《聰明理財》曾經報導過小資族存錢妙招，教你爽爽花錢、又有存款最後還能財富自由：

《專題報導》80元素食吃到飽…還在追求小確幸？快跟著達人聰明存錢、花錢！

延伸閱讀重點》日本金錢達人：「經濟不景氣，人人都把錢藏進銀行，不投資也不敢消費，這是不對的，在存錢之前，應該要先花錢！」談及時下年輕人深陷「存不到錢」的經濟困境，他提出個人一套獨到見解：「在存錢之前，應該要先花錢！」同時，他並指出，時下年輕人的存錢目的有些「不自然」，想要存錢養老，可能反而適得其反、很難存得到錢。

【Key Idea】：總是覺得錢不夠用？請先找到自己的「拿鐵因子」（花錢漏洞）是什麼？從日常生活中避免可能偷走你的錢的一些壞習慣，讓自己慢慢變有錢吧！

《專題報導》理財hen好懂，看看達人怎麼做？小資族一定要偷學的理財術！

延伸閱讀重點》活躍於各大媒體、人稱「樂活大叔」的施昇輝，曾經推出多本投資理財書籍，在書中他自述說道，他是如何在中年失業後，不僅沒有灰心喪志，反而發憤圖強、靠著每年領取的股息長期投資，從零開始穩穩賺進現金流，一肩扛起一家7口的生活開銷也毫無問題，自此逆轉成為今天為人所熟知的「樂活大叔」。

【Key Idea】：人生不同階段，理財課題也大不同！在人生各個不同階段，依其不同年齡「對號入座」，可以提前了解自己該用何種態度因應迎面而來的金錢課題。

(中時新聞網)