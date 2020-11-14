女星林韋君笑容甜美、身材纖細，22歲演出《麻辣鮮師》走紅，開始成為眾多偶像劇固定班底，打從《薰衣草》、《千金百分百》、《海豚灣戀人》等都能見到她美麗的身影，顛峰時聲勢媲美林心如、陳喬恩。

林韋君現在主要擔任瑜伽老師，已淡出螢光幕多年，但不忘透過社群平台分享生活，她曾曬出多張個人照片，除了身材緊實到找不到一絲贅肉，沒開濾鏡的鏡頭下，無上妝的膚質依舊無瑕，渾身散發少女氣息，保養功力驚為天人。她寫道：「全素顏零妝感無修圖無濾鏡無美肌，睫毛也快掉光了，陽光、運動、好心情就是我最天然的保養品。」不難看出相當滿意現在的生活。

她也曾在節目《女人我最大》換上10年前的合身上衣與牛仔褲，居然能輕鬆穿進去，讓藍心湄忍不住直呼：「身材也是保持得氣死人了！」

事實上，林韋君在體型管理上有花了些功夫，她天天要吃好幾餐，但都不會吃太飽，進食速度放慢，掌握兩個原則就不會把胃養大，且餐後一定會站著，避免腹部囤積脂肪；另外，身為瑜伽老師的她熱愛運動，不僅能將肌肉線條練得修長，對身心靈平衡也有適當的幫助。

(中時新聞網)