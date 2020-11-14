生命vs.自由，選一個，您會怎麼選？看著美國第四十六任總統拜登戴著口罩，小跑步的登上勝選演講台，鏡頭帶到台下的支持者，個個也戴著口罩，答案再清楚不過了，面對已經突破一千萬人以上的COVID-19新冠病毒確診數字，美國選民選擇了保命優先於對抗極權政權，現實擊敗了理想，再看看拜登的助手賀錦麗是美國首位黑人亞非裔(印度＋牙買加)的女性副總統，從這兩個角度便可以知道，防疫與種族歧視擊敗了川普的反中策略。

生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋！這是匈牙利詩人裴多菲1849年在瑟克什堡大血戰中壯烈犧牲時寫下，廣為世人傳頌的《自由與愛情》，為何廣為傳頌？正是因為那是多數人無法做到的高道德標準，所以景仰，就好比大家喜歡看漫威的超級英雄，但現實中卻不願自己當出頭鳥的心態。

美國將重返巴黎氣候協定

雖然川普宣稱將打法律戰，但重新計票必須滿足符合某些條件，而且各州不同，喬治亞州因票數差距不到0.5%，已經重新計票，但川普想要連任，必須同時拿下喬治亞州與賓州，而賓州拜登贏了二萬八千餘票，跨過二七○張選舉人票門檻，要想靠重新計票翻轉大局的難度太高，所以川粉跟韓粉一樣該翻篇了，接下來該認識拜登的政見。

拜登偏好多邊主義，美國將重返巴黎氣候協定(利空石油業)、在2050年全面使用乾淨能源、2030年前離岸風電產能提高一倍，這部分的政策紅利，在拜登當選之前市場炒作過太陽能與風電族群，雖然人氣仍高，但籌碼的穩定度大不如前期，因此適合拉回找買點，以國碩、碩禾、安集、永冠-KY、中興電、上緯投控等為觀察指標。

反倒是自八月底一股分五股後的特斯拉，股價在400~450美元震盪二個月，在拜登支持清潔能源，目標淨零碳排放，廣設汽車充電點、闢建大型電池蓄電設備等政策鼓勵下，有機會走出一波補漲行情，可關注貿聯-KY、同致、智伸科等。

拜登揚言撤除川普施行的減稅政策，提高企業最高邊際稅率由21%到28%，個人最高邊際稅率37%到39.6%，收入超過一百萬美元的個人或夫妻資本利得稅20%到39.6%，考慮分拆大型科技公司，這部分政策基本上屬於利空美股，而台股與美股高度連動，屬於加權指數的系統性風險，只能用資金配置與台指期來對沖風險。

拜登要發展健康照護產業

拜登將重返世界衛生組織(防疫)，可見得拜登跟歐巴馬一樣重視醫療。但壓垮希拉蕊選情的歐巴馬健保，要求人人都必須有醫療保險，否則會被政府罰款。擴大貧民保險的醫療補助涵蓋範圍，年收入在貧窮線的138%(約16,243美元)以下的人，都納入醫療補助。然後在貧窮線的400%以內的家庭或個人，都享有歐巴馬健保的部分補助。

這讓多數美國人民享有醫療險的保障，立意雖好，但是歐巴馬健保強制中小企業主為專職員工納保時，可要求員工從薪水中扣除9.5%，這還不包括州稅、聯邦稅裡用來補貼醫保公司的金額，然後看病時，還要付一大堆部分負擔，很多中低階層的美國人大喊付不起。由於虧損嚴重，許多提供歐巴馬健保的保險公司紛紛宣布2017年終止服務，繼續服務的健保商則大幅提高保險費24%。

一個年收入62,000美元的四口之家，政府每月補貼1,079美元，自己要付342美元，等於一年4,104美元，全家共16,416美元。然後，他們要先付出14,100美元，才能得到歐巴馬健保的給付。先付出年收入26.47%，才能開始享受歐巴馬健保部分負擔的醫療補助，也難怪川普要降稅並廢止歐巴馬健保，而拜登要加稅支持歐巴馬健保，並發展健康照護產業。

美國抗中立場不會改變

從歐巴馬健保可以看出歐巴馬的社會主義色彩，做為歐巴馬副總統的拜登，自然也就不難被貼上親中標籤，事實上，年輕時期還是參議員的拜登就曾經訪問江澤民時代的中國，自然是對中國友好，儘管中國已經成為美國的假想敵，抗中的立場不會改變，但做法上可能不會像川普那樣的極端強硬。

就好比陸委會在蔡英文當部長的時候，可以說媒體的能見度無人能比，當時不太受關注的陸委會，在蔡英文的主政時期可以說是媒體中最熱門的部會，同理可推，一個親中的美國總統要執行抗中政策，會不會嘴上說八分，心裡想五分，執行剩三分，當然這一點可以等拜登的執政團隊與幕僚群成員公布後再推論。

對股市可以預期的是，華為概念股有機會喘口氣，截至目前為止，美國商務部對華為5G以下的零組件出貨申請是許可的，如此一來，華為的智慧型手機品牌是有機會存活下來，這對八月以後對中國的營收比重較高的個股是個利多，例如IC設計的矽力-KY是中國電源管理晶片大廠，股價11月9日盤中創2570元新高，有機會引發一波IC設計族群的報復性反彈。

例如立積未採用美國企業的EDA軟體，也未採用美國的技術，其射頻前端模組可搭配高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、聯發科、瑞昱、安森美(ON Semiconductor)、Celeno等六大WiFi主晶片廠出貨，而立積主要投片對象是宏捷科，次為台積電，所以立積的產品銷售給華為並未受限制，是美國政府華為禁令下的受惠公司，公司在第二季法說會前後不只一次的聲明，但市場聽不進去，先跑先贏，股價過了三個月的區間震盪後，終於等來了拜登的勝選利多。

華為智慧型手機有一線生機

被川普列為貿易黑名單的中興通訊股價已從低位強彈15%，美國近期傳出已允許愈來愈多晶片廠商為華為供應零組件，前提是這些元件不可用於5G業務，給了華為保存智慧型手機的一線生機，在韋爾股份購併的豪威科技取得美國商務部的華為供貨許可之後，股價領先突破季線整理區，重新返回均線多頭格局。

其他華為供應鏈的兆易創新、聖邦股份、聞泰科技、卓勝微等也同步出現大漲，這代表雖然華為禁令短時間可能不會鬆綁，但華為的智慧型手機部門有機會保存下來，繼續運作，這對於聯發科來說，或許有望持續供貨5G以下的智慧型晶片，可預期市場對於華為概念股的投資興趣將慢慢提高，有機會出現一波反彈。

世芯-KY的營收比例來自中國的占比最大，由於華為禁令，公司的客戶已經成為中國本土廠商在非美系CPU的首選，隨著中國CPU市場逐步成長，十六奈米製程、七奈米製程皆有CPU客戶量產案，從2020年下半年到2021年上半年陸續進入量產，因此業績動能可望持續進行成長。股價在11月4日的481元起漲突破季線壓力，重新回到均線多頭排列格局。

(本文摘自《理財周刊 1055期》)

《理財周刊 1055期》

(中時新聞網)