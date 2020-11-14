機車中柱卡在水溝蓋，男大生發文哀嚎。（照片來源：Dcard）

日前有一名身高僅147公分的女子慘遭機車中柱「欺負」，她在機車上狂搖52秒，卻怎樣也無法把機車放下的影像曝光，在網路轟動一時。不過機車中柱不只欺負個子嬌小的女性，連男大生也慘遭毒手，而且下場比小個女還悽慘。

一名男大生在Dcard發文哀嚎「早知道立側柱就好」，只見男大生的機車中柱，卡在水溝蓋裡，讓他忍不住抱怨「停車立中柱，天經地義，但你他X給我卡進去是怎樣。一台機車就夠重了，還要多一個水溝蓋的重量...無助的看著每一台經過的車，每個人都覺得有個神經病在那邊推車，都不敢靠近」。

最後男大生靠著蠻力「硬是拔了起來了⋯這感覺跟高跟鞋卡在水溝蓋一樣的道理。」，他最後奉勸眾人：「各位啊！路邊停車立中柱時看一下有沒有水溝蓋！」。

這篇哀嚎文引發眾多迴響，其他網友紛紛表示「我有過這樣的慘痛經歷，後來拿雞絲拆中柱，脫困後再鎖上」、「我也有過這種經歷欸超無助的」、「我也遇過⋯ 最後請路人幫我一起抬車 嗚嗚」、「我曾經卡在租屋處的水溝蓋，直接把整個水溝蓋拔起來（包括防蟑螂的套子，直接對不起各位租客和房東」、

「我跟朋友 半夜12點要買宵夜 出發時 車子跟版主一樣 都沒人幫忙 最後打電話給110 請警員幫我抬車」、「我之前也是卡進去但是是兩邊都卡，而且卡在中壢火車站附近那些熱鬧的馬路上有夠尷尬，本來去找機車行借工具拆中柱但就是拆不掉，最後摩托車被我整台扛起來移到旁邊才成功，我朋友和旁邊的人嚇爆」。

(中時新聞網)