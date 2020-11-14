曾在日本風靡一時的珍珠奶茶，近來人氣大不如前。日本媒體走訪當初被視為珍奶一級戰區的東京原宿，發現排隊人潮已不復見，有些店家營業額甚至掉了9成。一個路過的女高中生還說：「珍奶落伍了，我也不想在這裡打卡了」。

日本的粉圓進口量大約從2018年開始增加，2019年8月達到2600噸的高峰後，今年8月掉到270噸。但因疫情必須減少接觸的現況，其實對珍奶有利，因為它本來就適合外帶。業績遽降的原因，CyberAgent次世代研究所研究員松野綠接受《President線上》採訪時分析指出，珍奶的價值其實在於排隊，年輕人一邊排隊一邊聊天，這是溝通的一種儀式。但學生因疫情被迫在家上課，與同學見面的機會減少，加上開始覺得膩了，導致珍奶迅速退燒。

另一方面，也有店家指出，學生消費減少，但是新增了上班族（包括男性）的客群。店家樂觀地認為，珍奶熱其實是回歸一般穩定的狀態。

巧合的是，日本3次珍奶熱都和不景氣重疊，第1次是1990年代泡沫瓦解時，第2次則是2008年金融海嘯時，這次又遇到疫情。未來人氣的走勢，還有待觀察。

(中時新聞網)