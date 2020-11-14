機車身上醒目的商標，兩側掛著大報袋，穿梭在大街小巷，這是成立才半年的全速配公司旗下車隊，近來在機車宅配市場迅速躥起。

全速配推出S90以下（指材積，也就是長寬高加起來小於90公分的小型包裹）的平均配送價為35~50元，相較於4大物流（新竹、嘉里大榮、黑貓與宅配通）平均60~90元、主打機車配送的便利帶約45~60元，硬是要比同業便宜，揭示大舉進攻物流業的企圖心。

要端出這破盤流血價，背後的銀彈與援糧可得準備充足。全速配董事長楊永川出身新竹物流，除了招攬了來自4大物流公司的人才，背後大股東更是不容小覷；最大股東就是原新竹物流營運長陳榮泉，他同時也是全國加油站大股東、有線電視系統商中嘉的重要投資者，實力與人脈皆相當雄厚。另一位重要的股東，則是機車龍頭品牌三陽工業。三陽不但提供機車，還入股全速配19.9%。除了看好物流市場商機龐大，也是一種品牌宣傳。

銅板破盤價 股東大有來頭

楊永川指出，消費習慣改變，電商平台發展火熱，物流扮演著「最後一哩路」的關鍵角色。在台灣，僅是顧客端每天宅配達120萬件，加上超商店取的80萬件，每日運送的貨物達兩百萬件，「這個數字還不斷在增加」。

統計國內宅配市場，4大物流去年合計營收450億元，1年送件量共6.6億件；若再加計便利帶、全速配等以機車配送的小型包裹，1年送件量共6.75億件。其中，S90以下的小型包裹送件量為3.25億件，就占了一半。至於超商店取部分，4大超商1年店取量3.4億件，其中S90以下的小型包裹也有3.06億件。

從這些數字可以看得出來，S90以下的小型包裹在整體物流市場占據了關鍵地位。楊永川表示，台灣市場1年宅配加上店取件量為10億件，其中S90以下小型包裹有6.3億件，占整體市場63%，「這部分最適合用機車配送，但現在很多都還是靠貨車在送，成本其實很高；全速配就要重新定義市場：什麼車送什麼貨，效益最大。」

他解釋，大型物流公司旗下動輒數千輛貨車，需要1000坪以上的後台場地可以停車，相較於每輛貨車維修1個月3000、5000千元跑不掉，機車維修費低；貨車1公升油可以跑4~5公里，機車可以跑20公里。貨車因為都是綠牌車（營業車），司機薪水高，場站成本及人員成本都必須高規格。「高規格成本卻拿來做小件物品運送，是不划算的。」

(中時新聞網)