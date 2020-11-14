住在苗栗的張姓男子在苗栗地區發展收簿車手團，吸引多名苗栗當地無業青年加入，透過在通訊軟體刊登借貸廣告，招攬不知情民眾上門借款，再乘機騙取帳戶用作詐騙匯款，刑事局會同苗栗縣警組成專案，報請苗栗地檢署指揮偵辦，日前起訴張某等6名集團核心成員，瓦解這組龐大收簿車手團。

檢警偵辦發現，張某手下來自全國各地，其中多人是張某在苗栗當地吸收的年輕人，由於集團核心成員四處犯案，加上犯案時間長，有多人另涉同類案件遭其它檢警機關查獲偵辦，因此，檢方還特指示承辦官警將集團成員涉犯其它案件列表，足足列了一張A4紙。

檢警並查知，張某集團全國各地四處犯案，負責主辦的刑事局偵1大隊還邀請苗栗縣警竹南、苗栗分局，以及桃園、台中、新北、新竹、嘉義等縣市警局加入專案小組，由於集團首腦及核心成員都是苗栗人，所以報請苗栗地檢署指揮偵辦。

檢警專案經長時間蒐證，於2019年8月動員多個縣市警局幹員，在全國數10個地點採取同步搜索行動，共帶回相關人員20多人，詢後全部移送苗檢偵辦。

被帶回的20多人中，經檢方清查發現，有多人是屬善意第3人，原來，張某集團假扮成專辦借貸廠商，在通訊軟體上散播大量借貸廣告，吸引不知情民眾上門，再假稱可幫忙衝高帳戶來往金流額度，藉以向金融機構借貸更多款項，民眾不查傳送個人銀行帳戶給張某集團，被張某集團利用當成詐騙匯款帳戶，還利用被騙民眾當成提款車手將裡面款項提出後交付給集團車手，被騙民眾直到自己帳戶被列為警示帳戶，才驚覺自己被詐騙集團利用，還被列入詐騙成員。

檢警並查出，這個詐騙集團利用傳統的高速公路「空軍一號」以及知名超商系統充當交通站，用來轉交金融卡等物品，檢方經多日查辦，日前將張某集團共6人依詐欺罪嫌提起公訴。

(中時 )