你平常有運動的習慣嗎？你都什麼時候運動呢？運動對身體的健康幫助非常大，不僅有利分泌腦部的快樂荷爾蒙讓心情愉悅、有助於降低體脂肪、對於心血管、血液帶氧量、防癌等等的也都相當有利。不過你知道嗎？運動其實挑時辰做會對身體健康更有幫助！來看專業醫生怎麼說！

溫差是心血管疾病的大敵，清晨運動時段不要太早。(圖/今健康提供)

早晨運動宜在06:00後，避免溫差引起生命、健康問題

台北市博仁綜合醫院心臟血管外科主任蘇上豪醫師就曾表示，除了運動之前要先做好暖身之外，也要注意運動的時間，早晨的運動常常容易出事，其最主要的原因就是因為早晨的時候溫差變化較大，所以建議最好不要在06:00前運動，以06:00後為佳。

運動時呼吸吐納量大，空氣品質更為重要，平日尖峰時間最好避免在市區戶外運動。(圖/今健康提供)

早晨運動宜在07:00前，避免空氣汙染

臺大醫院環境職業醫學部主治醫師陳保中醫師表示，運動對身體好處非常多，但也要顧慮到空氣汙染等危險因子，而早上空氣污染濃度最高的時候就是在尖峰時刻07:00~09:00之間。

所以除了在運動之前看看空氣汙染指標外，醫師也建議早晨的運動最好是在07:00之前，以避免尖峰時刻時交通工具所帶來的空氣汙染，讓身體有個良好的運動空間。

晚上運動宜在21:00後，避免空氣汙染

而陳保中醫師也表示，下午、晚上因為下班時間拉得比較常，相對空氣汙染時段也會拉的比較長，通常17:00~21:00空氣污染的程度都還算高。所以晚上的運動最好是選在21:00之後，以避免空氣汙染。

周末是運動好時機，把握機會，做到333運動。(圖/今健康提供)

週末空汙散宜運動，333運動可集中在週末

陳保中醫師表示，假日的時候因為大多數人不用上班的關係，較沒有尖峰時刻的問題，所以空汙的程度也分散，幾乎全天是一樣的，假日的運動又會比平日來得更好些。而我們常聽到的健康運動333原則：一週3次，一次30分鐘，心跳每分鐘達130下，其一週３次就可以集中在週末五、六、日３天，其健康效果是一樣的。

室內運動比較不受天候及空氣品質限制，也可以列入活動計畫。(圖/今健康提供)

適合運動的空間：河濱公園、室內

而如果要選擇運動的空間的話，陳保中醫師表示，如果有河濱公園去河濱公園是最好的，其空氣相對之下乾淨很多，比較沒有空氣污染的問題，其次則是室內的運動空間。而室內一般來說就很難有跑步的機會，但醫師表示，還有游泳，游泳也是一個相當不錯的運動選擇，且多數游泳池都是在室內，也比較不會有空氣污染的問題。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)