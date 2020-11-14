搭載最新最強相機的iPhone 12 Pro Max 於今(13)天正式上市，對比其他iPhone 12機種，iPhone 12 Pro Max廣角相機擁有大47%的感光元件，套一句中國大陸流行語就是「底大一級壓死人」，攝影方面能力的提升，絕對是明顯又令人有感！除了感光元件更大，還有全新位移式光學影像穩定功能（Sensor-shift）和全新的65公釐望遠相機都是iPhone 12 Pro Max 所獨有，這些升級對經常使用iPhone拍照的攝影師來說究竟哪點最有感？來聽聽攝影師Kevin陳顗文和施信鋒試拍後的分享與他們的作品！

攝影師陳顗文表示，自己平常使用 iPhone 11 Pro 對於拍攝出來的質感跟效果已經非常滿意了，但使用 iPhone 12 Pro Max 不管在一般拍攝還是夜拍，都可以明顯感覺到進步，尤其是人像時膚質顆粒、細節、顏色都有很好的成像，2.5倍的變焦也比原本的2倍更靈活好用。而已經在使用iPhone 12 Pro的攝影師施信鋒，在初步的試用下則表示 iPhone 12 Pro Max 主鏡頭有更好的感光元件，但手機攝影是軟體跟硬體的組合，所以在A14 仿生晶片演算法加持下，其實iPhone 12 系列的表現都相當接近，只要在光源充足的情況下，iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 都有很好的表現，但在光線較弱且沒有開啟夜間模式的狀況下，iPhone 12 Pro Max 就會佔有比較大的優勢，不論細節或者畫面純淨度上表現都是歷代 iPhone 最好。

iPhone 12 Pro Max實拍（1），運用廣角鏡頭拍攝（套用「戲劇冷色」內建濾鏡，並使用內建功能調整陰影、黑點、色溫、色調、清晰度、畫質）。（陳顗文提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12 Pro Max實拍（2）運用夜間模式拍攝，快門3秒，套用「戲劇」內建濾鏡，並使用內建功能調整進行「翻轉」。（陳顗文提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12 Pro Max實拍（3）使用望遠鏡頭2.5倍拍攝，使用內建功能調整陰影、黑點）。（陳顗文提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12 Pro Max實拍（4）使用夜間模式拍攝快門2秒（套用「戲劇冷色」內建濾鏡，並使用內建功能調整陰影、黑點）。（陳顗文提供／黃慧雯台北傳真）

此外，望遠鏡頭的升級則是最讓他覺得驚豔且相當有感之處。陳顗文表示：「以往的兩倍長焦都讓我覺得似乎有點不夠，但這次的長焦鏡頭表現就我來說就更有感了一些，至少淺景深、還有壓縮感都有更好的表現，這會讓我有真正帶著三顆鏡頭出門的感受」。

iPhone 12 Pro Max實拍（1）。（施信鋒提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12 Pro Max實拍（2）。（施信鋒提供／黃慧雯台北傳真）

另外 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 現在縮時也支援夜間模式，讓夜拍的可玩性更加的提升，施信鋒試拍之後表示覺得表現很不錯，跟一般相機拍的縮時更加的接近了。

(科技)