以下4個星座女一心只想要當女強人，因為工作能力很強，性格又特別獨立，因此也不會有想要依賴他人的想法，靠自己在事業上闖出一番成績。

▍1.處女座

處女的女生很好強，身為完美主義者，無論是做人處世都是用超高標準在檢視一切，所以無論是在工作領域或是私生活，處女座的女生都常給人難以親近的印象。處女個性比較挑剔，尤其在公事上尤其如此，因為他們做事非常認真，無法忍受任何錯誤，所以面對工作他們態度非常強勢，他們的事業心很重，完全沒想要依靠男人。

▍2.白羊座

白羊座女生活潑開朗，非常可愛，因此人緣很好，受到大家喜愛，但他們一旦投入工作就常常廢寢忘食，認真的態度也常受到上司誇獎提拔，他們性格很獨立，也沒有要依靠別人的想法，常能夠在事業上擁有好成績。

▍3.射手座

射手女很有個性，無論是工作或生活都很有自己的想法，整個人的個人色才很濃厚，他們也對自己的能力很有自信，所以不喜歡求助於他人，只要能自己完成的，就是使命必達，因此很受到上司的喜歡。射手女個性熱情又愛幫助他人，因此人緣很好，工作常會遇到不錯的機會，射手女也會好好把握，闖出一番成績。

▍4.獅子座

獅子女個性本來就很獨立，不愛依賴他人，在十二星座中是很有想法、很有行動力的女生，想到什麼就去做，無論失敗與否至少自己嘗試過。尤其在工作方面，獅子女擁有自己的夢想，只要認定某個目標，就會努力堅持不放棄，一路上很少依靠男人，只想憑著自己的能力打拚。

(中時新聞網)