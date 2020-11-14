拜登當選美國總統，許多人擔心可能會造成美國政策轉向，使台美關係發生改變，網路媒體《YAHOO》民調顯示，有55.6%的人認為台美關係會降溫，29.8% 則認為關係不變，《中時新聞網》實際走訪街頭，聆聽民眾的看法。

拜登勝選台美關係怎麼走?街訪民調出爐超驚人

民調結果。(翻攝自YAHOO)

記者調查發現，大部分的民眾認為台灣和美國就是建立在利益交換的基礎上，對美國來說只要台灣有利用價值，關係就會一直維持，並不會有太大的變化，即使美國是不同的執政黨，也依然會秉持著比較利益原則，只會做對美國最有利的決定。

民眾認為美國對台灣非常友善，且拜登上任後也會繼續維持。(攝影/陳威成)

許多民眾指出台美關係原先就沒有實質進展：「美國本來就沒有幫助台灣不管是國際地位、軍售價格，或含萊克多巴胺豬的進口問題上」也有民眾激動表示：「只要拿錢出去撒，就不需要擔心關係倒退」，但仍有民眾認為美國對台灣非常友善，且拜登上任後也會繼續維持。

有更多人關注在拜登當選後兩岸的關係變化，紛紛表示拜登和川普對於中美議題的態度差異極大，拜登在處理中美關係上可能會溫和許多，有的民眾指出會因此使台海的緊張氣氛稍做緩和，但也有民眾表示可能會有重中輕台的情形出現，使台灣的國際地位更為不利。

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(攝影/陳威成、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)