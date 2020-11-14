桃園市中小學發明展，六和高中國中部再度蟬聯得獎數最多的學校，一共入圍11件，成果豐碩。特優作品「便利環保牙刷」及優等作品「帽中玄機」、「集塵智能板擦」、甲等「不飛杯」等4件作品更獲推薦參加IEYI(世界青少年發明展) 全國競賽。

設計「便利環保牙刷」的學生陳知儀、蘇育申、林宜葳，3人將軟管注入牙膏後再置入牙刷裡，並以筆蓋推擠軟管內的牙膏至刷頭，牙刷牙膏一體成型，更便於使用攜帶。陳說，每次出門旅遊或去露營時都覺得分別攜帶牙膏、牙刷很麻煩，所以想把牙膏牙刷結合在一起，方便攜帶使用。

學生魏宥溱、江宇妍則將桌上型的小型吸塵器改良製作成「集塵智能板擦」，獲得評審青睞，榮獲優等。魏表示，由於自己是過敏體質，每次在擦黑板時都會因為掉落飛散的粉筆灰而不舒服，所以才想要發明在擦黑板的同時也能將粉筆灰吸入板擦內的「集塵智能板擦」，如此就能有效減少粉筆灰的飛散掉落。另

學生黎芷晴、李沛澐的「帽中玄機」同樣榮獲優等，兩位同學表示，他們利用帆布帽的帽沿進行改良，在帽沿處放置雨衣，這樣一來，不僅夏天可以遮陽，若遇到雨天，就可以隨時將藏放在帽沿裡的雨衣拿出來使用，所以是頂晴雨帽。

校長林繼生指出，108課綱強調「素養」概念，重視「實做與探究」，不只注重知識的學習成果，更重視學生能不能將知識運用到生活中。學校鼓勵學生參加發明展創新發明，落實「做中學」的理念，激發學生創意及培養解決問題的能力，真正落實108課綱的精神，符合教育改革方向。

(中時 )