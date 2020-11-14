行政院發言人丁怡銘昨指控台北牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，店家出示證明並未檢出萊克多巴胺。資深媒體人李艷秋酸說，她實在不知道丁怡銘到底錯在哪裡？他只是投主子所好，為主子跑腿的奴才而已。除了他，民進黨政府還有千百個丁怡銘們。

李艷秋在臉書指出，台北市長柯文哲跑去行政院院會撒野，講什麼政府要管制萊豬，給人民自由做選擇，殊不知萊豬是天條，有任何不同意見，都是犯了天條，給國人吃萊豬，而且政府無能力作好管制，早就是人盡皆知的事，她不懂柯市長為什麼還要去說這些廢話，被發言人嗆，剛剛好而已。

李艷秋表示，發言人狠嗆柯文哲，說台北市牛肉節冠軍也是用萊牛，記者會看板甚至打出頒獎照片及業者標示牛肉產地的字樣，並特別放大關鍵字「產地美國」。讓她不禁懷疑，發言人很可能早就知道柯市長要去放炮，所以超前部署做好反擊看板，在此彰顯出發言人積極備戰，應是大功一件，怎麼還要道歉呢？

李艷秋認為，波及牛肉麵冠軍，純是意外，兩軍交戰，沒事的小民應閃多遠就多遠，萬一變成箭靶，就趕快回去拜拜消災，竟然還拿出「零檢出」的證明打臉行政院。讓她禁不住為麵店老闆捏把冷汗，「你家有幾個水錶？」至於發言人買100碗麵賠罪，竟被抓包，發票竟打上政院統編，現在被逼得自掏腰包，真讓人心疼，大家行行好，為丁怡銘發言人募個款好嗎？

李艷秋最後不禁怒批，這個政府對任何反對意見，已是膝蓋式反應，先罵再說，別人散播假訊息關3天，他們只要下次不要犯就可以了。這個政府為什麼這麼囂張？為什麼老百姓要看他們的鼻孔？為什麼我們要納稅讓他們踐踏？她更酸說，真不知道丁怡銘錯在哪？他只是投主子所好，為主子跑腿的奴才而已，除了他，民進黨政府裡還有千百個丁怡銘們

我實在不知道行政院發言人丁怡銘錯在哪裡？ 1,柯文哲市長跑去行政院院會撒野，講什麼政府要管制萊豬，給人民自由做選擇，殊不知萊豬是天條，有任何不同的意見，都是犯了天條，給國人吃萊豬，而且政府無能力作好管制，早就是人盡皆知的事，我不懂柯市長為什... 由李艷秋的新聞夜總會發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)