行政院發言人丁怡銘指控，北市牛肉麵節紅燒組冠軍店家使用萊牛，店家「皇家傳承」後來拿出檢驗合格證明，丁怡銘向業者訂100碗牛肉麵致歉。不過，另一家清燉組的冠軍店家卻慘遭波及。對此網友感嘆，丁怡銘失言卻害慘了台灣牛肉麵，支持店家提告。

2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚分為清燉、番茄、紅燒組，其中紅燒組的冠軍由「皇家傳承」拿下，番茄、清燉組的冠軍分別是牛將軍小吃店、阿牛牛肉麵。

行政院發言人丁怡銘失言，北市牛肉麵節清燉組冠軍店家「阿牛牛肉麵」遭波及。（圖／摘自阿牛牛肉麵臉書）

行政院發言人丁怡銘失言，北市牛肉麵節清燉組冠軍店家「阿牛牛肉麵」遭波及。（圖／摘自阿牛牛肉麵臉書）

阿牛牛肉麵老闆林秀源，曾在2013連續兩年獲得台北市牛肉麵節冠軍，2020年10月回到故鄉台東開店。昨日卻突然湧入大量電話，詢問牛肉是否含有萊克多巴胺，客人表示看了新聞都不敢上門光顧，業績也因此掉了7成。

後來皇家傳承牛肉麵店打電話向林秀源訴苦後，他才恍然大悟，原然是受丁怡銘失言風波影響。林秀源強調，店裡使用的牛肉都是檢驗合格的澳洲牛肉，且有檢驗證明，其他食材也都安全無虞，請台東民眾不要相信丁怡銘說法。

曾參選台東立委的台灣民眾黨陳允萍，13日前往阿牛牛肉麵店探望，對於丁怡銘發言引發民眾恐慌，造成店家商譽受損，將協助蒐集相關事證，並視情節對丁怡銘先生提出侵權告訴。

對此，網友也感嘆，「真的害慘台灣牛肉麵了」「這次是整個牛肉麵產業都受害」「支持店家告下去」「發言人可以亂說話隨意抹黑造謠嗎？」

(中時新聞網)