行政院發言人丁怡銘指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發一連串風波，儘管謠言已澄清，但皇家傳承重慶店店長陳家斌也大嘆網路訂單少了6成。不僅如此，另一個冠軍店家「阿牛牛肉麵」老闆也表示，受到丁怡銘烏龍控訴波及，自家店面客人大減，中午甚至完全沒人。

2020台北牛肉麵節分為三個項目，分別是紅燒、清燉與番茄三組，紅燒由皇家傳承奪冠，清燉組冠軍則由台東阿牛牛肉麵拿下，由於丁怡銘在記者會上指控「台北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛」，阿牛老闆林秀源表示，連他們也遭殃。

林秀源坦言昨(12日)生意大受影響，表示不僅沒客人上門，還接到不少質疑電話，詢問他們是否用萊牛，讓他一頭霧水，直到晚間皇家傳承打電話訴苦，他一看新聞才恍然大悟，原來自己也是被點名的對象之一。

根據《ET新聞雲》報導，林秀源賣牛肉麵已有30年，今年10月決定回到台東開店，沒想到開幕不到一個月就碰到此事，呼籲台東鄉親別相信丁怡銘片面之詞。

(中時新聞網)