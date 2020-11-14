「Military.com」12日報導，佛羅里達州丁道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）的警戒部隊，將獲得首隻「機器犬」來陪伴人類士兵巡邏。這項殊榮也讓該單位成為美國軍事基地中，首座使用半自主式無人地面載具(unmanned ground vehicle, UVG)的基地。

第325警戒中隊指揮官克里斯少校表示，面對大量小型無人機執行破壞與監控任務，軍方正絞盡腦汁尋找保護機地的方法。

機器狗在區域巡邏時將成為戰力加乘因子，進而提升士兵戰況體認能力。更重要的是，牠們能去人類不想去也不能去的地方。

美空軍使用機器狗保衛基地。

他解釋，在基地作戰中心中，戴著頭戴式耳機的操作人員會下達指令。機器犬身上的行動攝影機與感測器平台，則讓相關人員清楚看見毛小孩所偵測的範圍。同樣地，作戰中心也能透過狗狗身上的無線電，向其身旁的單個或多個士兵下達命令。

機器靈犬還能節省士兵的精力，讓其投注更多心力在戰備訓練上，並讓衛哨能更靈活地對潛在緊急狀況作出反應。「牠們是額外的眼睛與耳朵，為我們處理大量數據。對衛哨而言，牠們象徵著巨大進步」。

不過，克里斯也強調機器犬並不能取代真實的軍事工作犬。因為，牠們還是要由人類設定巡邏路線，執勤時也需要電子安全感測系統士官的監控，不像真正的毛小孩自主性較高。

他強調，這項科技具有取代甚至超越現有靜態防衛設備的潛力；特別是像意外事件、天災與部署至陌生環境時。以丁道爾基地而言，颱風時常前來拜訪，有機器犬能保護士兵跟毛小孩的安全，又能掌握災情。

報導指出，第325警戒中隊很快就能使用由Ghost Robotics研發的半自主式機器狗，以提升衛哨在巡邏基地時的安全性。目前該單位已於10日對新到手的「夥伴」展開測試，而其也將成為國防部中首支獲得這項最新科技的單位。

這並非Ghost Robotics首度與空軍合作。早在9月時，內華達州的奈利斯空軍基地使用機器狗協助作戰任務。作為驗證空軍先進戰鬥管理系統的一部分，當時機器狗收集並融合來自於各種武器與太空航具的情報收集感測數據。

(中時新聞網)