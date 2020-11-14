佟麗婭最新西施扮相，引發網友兩極評論。（取自微博）

佟麗婭新戲扮西施。（取自微博）

大陸36歲女星佟麗婭，2008年在電視劇《母儀天下》扮演趙飛燕一角，憑著絕美古裝造型驚艷一時，之後更與迪麗熱巴，古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」。然而她近日受邀在新戲《浣溪沙》扮演古代四大美女之一的西施，膠原蛋白流失的模樣，引發大陸網友熱議。

佟麗婭與韓庚、何潤東主演電視劇《浣溪沙》，近日在網上曝光1分半的預告片，片中佟麗婭與小10歲女星陳都靈分別飾演越國美人西施與陳旦，兩人的古裝扮相免不了就被外界拿來比較。

而佟麗婭的絕美西施扮相，更是罕見引來網友批評，「不行，佟麗婭臉往下掉，太出戲了」、「看圖的話，總結只有4個字『年輕真好』」、「佟麗婭像西施的媽」、「佟麗婭好看是好看，但不是我心目中西施的感覺」、「佟麗婭確實是顯年紀了，大柔光也遮不住」。

其實佟麗婭身為以美貌著稱的演藝圈女星代表，加上活潑開朗的性格，讓她出道多年聲勢不墜。身為一個孩子媽的她，過去曾大方透露維持纖細身材秘訣，那就是少量多餐，代謝高也就不容易長肉了。

(中時新聞網)