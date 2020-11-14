果陀劇場舞台劇《我的大老婆》2020年黃金陣容，由導演梁志民執導，金鐘帝后曾國城、許瑋甯攜手實力派演員王娟、姚坤君、范乙霏領銜主演，一同探討兩性婚姻關係與女性價值自我追尋，眾口碑好評熱烈發酵，果陀劇場經多方協調與努力，昨宣布將加開場次，桃園12月5日午場、新竹12月26日午場，14日中午12點兩廳院售票系統正式啟售。

劇中以三個大老婆（許瑋甯、王琄、姚坤君飾）聊天為時間軸，婚姻忠誠、出軌本色為主幹，對白台詞犀利直剖人心，只為「讓男人看懂女人心、讓女人讀懂男人腦」，在現今社會中，為男女共同發聲，面對婚姻困境，提出更多省思選擇與處理方式。

《我的大老婆》自今年七月起臺北、臺南、高雄演出14場，上萬張票券熱銷完售。上週8日於臺北國父紀念館加演場圓滿落幕，演藝圈眾星齊聲力捧與觀，包括徐若瑄、賴雅妍、蔡淑臻、吳姍儒、黃嘉千、張本渝、黃韻玲、劉品言、蔡黃汝、袁艾菲、竇智孔、陳大天、吳慷仁、黃鐙輝、蔡旻佑等親自到場。

(中時 )