看來《ESPN》名球評史蒂芬史密斯這次真的踢到鐵板了！史蒂芬史密斯在自己節目當中爆料，強調火箭「雙星」韋斯布魯克、哈登已經不想再和對方一起打球了，沒想到卻「釣」出韋斯布魯克本人親自回應，清楚表態這種說法是捏造的。

「今天是我的生日(32歲)，但我還是要說出來，這種說法完全是其個人捏造出來的，」韋斯布魯克直接在史蒂芬史密斯這則IG動態當中親自回應，「在此祝福大家有個美好的夜晚。」擺明就在吐槽史蒂芬史密斯編造新聞，企圖製造話題。

火箭內部最近因為韋斯布魯克打算提出交易申請的謠言，鬧到滿城風雨，就連哈登也被謠傳考慮走人，卻都沒有得到本人證實，光從哈登公開跟韋斯布魯克祝賀生日快樂的社群動態來看，兩人之間關係並未生變，只是韋少不想待火箭了。

畢竟韋斯布魯克去年夏天毅然決定離開生涯前11季待的雷霆，跳槽火箭跟哈登並肩作戰，可惜兩人的明星後場組合，威力並不如預期強大，也讓火箭提前在西區準決賽淘汰出局，前總教練丹托尼與前總管莫瑞也宣告走人，才讓韋少萌生離開念頭。

(中時 )