美國饒舌新星Flawless Real Talk因為2019年參加Netflix競賽實境節目《嘻哈王》節目而在全球樂壇嶄露頭角，Flawless Real Talk精湛的說唱實力在節目對戰中贏得第二名佳績並廣獲全世界嘻哈樂迷喜愛關注，IG人數迅速突破78.6萬，Flawless並跨界轉戰直播，即將透過17LIVE(LIVIT)舉辦線上直播音樂會向全球展現一場他個人的音樂派對。

Netflix節目上Flawless Real Talk以〈On My Way〉一曲爆紅，真摯表達對家人情感的歌詞，打動無數歌迷，伴隨著《嘻哈王》節目在全球190多個國家／地區播出，在全球掀起嘻哈狂潮，Flawless成功站上「BET Hip Hop Awards」舞台演出後，個人音樂計畫大受新冠肺炎疫情影響，導致Flawless的第一次世界巡迴演出被迫宣告取消，Flawless並未被挫折擊倒，他透過攜手17LIVE(LIVIT)轉戰直播，找到讓人們可以更容易了解他的音樂和生活的途徑。

Flawless透過直播向歌迷分享他在工作室等日常生活花絮，自10月15日起在LIVIT上專屬帳號「flawlessri」正式開始直播。他也宣布將於台灣時間11月14日11：00-13：00在17LIVE(LIVIT)舉行他首場線上直播演唱會，讓全球樂迷可以透過17LIVE(LIVIT)平台直播同步免費欣賞到Flawless特有的嘻哈魅力舞台。

(中時 )