網路劇《不讀書俱樂部》13日於台灣大哥大myVideo平台上線獨家播出，首集邀請郭子乾客串書店老闆一角，不少臨時起意的笑梗，讓男主角蕭子墨險招架不住。林鶴軒（大鶴）則是在第二集以書店客人的角色現身，在劇中與蕭子墨一來一往互嗆充滿喜感，下戲後大鶴直言自己跟蕭子墨有「兄弟臉」，建議蕭子墨以後可以找他演雙胞胎。

日前蕭子墨、林映唯、導演劉亞菱前往華岡藝校，以搶先看首兩集及送泡麵的方式，跟學生面對面交流，從台藝大戲劇系畢業的蕭子墨，也不吝分享自己的心路歷程，望可以幫助這些未來演藝圈的新星做好準備。林映唯想起之前曾來華岡拍片，待了好一陣子，有種「回到熟悉的地方」的感覺。

提及拍片現場花絮，林映唯劇中全身亮片裝造型，十分符合女神人設，不過身上的亮片卻將她數度刮傷，差點波及跟她對戲的蕭子墨，讓蕭子墨直呼她像「殺人武器」。導演劉亞菱則是誇讚林映唯很「放得開」，完全沒有女明星的偶像包袱，對喜劇的掌控伸縮自如，可以說是全劇尺度最開的演員。《不讀書俱樂部》由蕭子墨、李沐、JR紀言愷、張再興、林映唯、陳加恩擔綱出演，黑嘉嘉特別演出。《不讀書俱樂部》每週五中午12點上新集數。

郭子乾客串書店老闆，即興笑梗讓男主角蕭子墨險招架不住。（双喜電影提供）

林鶴軒（大鶴）在第二集飾演書店客人。（双喜電影提供）

《不讀書俱樂部》赴華岡藝校宣傳。（双喜電影提供）

(中時 )