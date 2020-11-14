張哲豪在民視八點檔《多情城市》中演活「潘威廉」，12日在工作中度過34歲生日，同劇演員王瞳、許仁杰、顏曉筠等人為他慶生切蛋糕，讓他非常感動。他除了許願希望大家演藝事業恢復正常外，也希望自己不管戲裡、戲外都能談戀愛，坦言「潘威廉」這角色很孤單，劇中除了生母之外沒人愛，喊話編劇「能讓潘威廉享受戀愛」。

張哲豪劇中油腔滑調，但私底下的他非常木訥，對感情一切隨緣，「就等上帝給他好緣份」，他感謝家人沒有催婚，反而都希望他能夠照顧好自己的身體。被問到擇偶條件？張哲豪說很相信一見鍾情，倒是自己體弱多病常常掛病號，如果有女生願意在他生病的時候，不離不棄陪伴他，真心愛他就好了。

張哲豪透露，很開心在八點檔能夠收到許多關注，本來他老闆跟經紀人訂好餐廳要好好幫他過生日，但沒想到近期拍攝滿檔，他笑說「工作中過生日也是一種幸福」，尤其金鐘視帝游安順劇中演他爸爸，讓他備感榮耀。

演員張哲豪日前過34歲生日。（民視提供）

(中時 )