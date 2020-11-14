行政院發言人丁怡銘指控北市冠軍牛肉麵店使用萊牛，引發爭議，這也是丁怡銘擔任行政院發言人半年二度致歉。行政院長蘇貞昌沒有重話，還說知過能改，前民進黨立委沈富雄爆料說，丁怡銘就是要把前總統馬英九給拉下來，也就是用馬英九的萊牛，來合理化民進黨的萊豬。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，丁發言人沒有意思要害這些牛肉麵店，他個性就是這個樣子，行政院發言人是不同的人來當，就有不同的表現，發言人之間的不一樣，比那個內閣特性的不一樣，還要來得重。

沈富雄表示，丁怡銘顯然是蘇貞昌的愛將，所以蘇現在沒有重話，而且說知過能改，但是這非常違背蘇院長的個性，蘇私底下一定痛罵他一場。他認為，丁怡銘就是輕挑，做為一個發言人，學問也要好、底氣要穩，還有不該講話的時候，就少講話。

沈富雄指出，這不是丁怡銘第一次犯錯，他上一次犯錯，是指蘇貞昌跟唐鳳的對話在調情，你能夠講長官在調情嗎？這個很奇怪，講話不知節制。(編按：行政院長蘇貞昌6月在振興券記者會對著政委唐鳳說「有任何破綻唯你是問」，被外界質疑「甩鍋」；政院發言人丁怡銘卻解釋「蘇揆跟唐鳳在調情」。)

沈富雄表示，丁怡銘這一次的講話，並不是為了針對冠軍牛肉麵店，他就是要把前總統馬英九給拉下來。所以他現在就用馬英九的萊牛，來合理化他的萊豬，若連冠軍牛肉麵店都用萊牛，那萊豬就好像相對不重要。這套邏輯在發言人的腦中若這樣形成，會是很脆弱的一個戰鬥方式。

(中時新聞網)