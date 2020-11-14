《半島電視台》13日報導，印度與巴基斯坦於克什米爾分界線爆發跨境砲擊。這是近幾個月來雙方爆發的最大一場砲戰，至少10名平民與5名士兵死於砲火之下。

報導中指出，印度與巴基斯坦雙方沿著長達740公里的非正式分界線，陸續展開5波次的軍事砲擊與交火。印度軍方指出，共6名平民、3名士兵與1名邊防人員死於衝突之中；巴基斯坦則宣稱共4名平民與1名士兵死亡。

印巴於克什米爾爆發數月最大規模交火。

巴基斯坦官員還表示，在尼勒姆谷一帶處處都是死亡與戰火蹂躪的痕跡，至少22人受傷。據巴基斯坦統計，2020年印度違反停火協議2729次，造成21名平民死亡，206人受傷。

目前巴基斯坦外交部已召見印度外交官，抗議印度砲擊巴基斯坦掌控的克什米爾地區。據巴基斯坦聲明，印度這種毫無意義的行徑明顯破壞2003年的停火協議，更違反人道主義與軍事專業行為。

印度軍方則指控巴基斯坦「毫無理由」就數度破壞長達20年的停火；其宣稱，「巴基斯坦發射迫擊砲與其他武器，並蓄意鎖定平民區」。

生活在印度掌控的克什米爾居民表示，上週的砲擊中讓他失去了3名鄰居。「我們每天都活在死亡的恐懼中，只有我們死了，人們才會記得我們」。「政府沒有提供任何掩蔽所，我們只能在砲火下自救。在雙方的子彈下，我們無法入睡也看不到和平」。

自1974年印巴分治以來，克什米爾分屬印度與巴基斯坦，為雙方2次戰爭埋下了導火線。2003年的停火協議雖讓雙方一度停火，並將彼此控制的克什米爾區分隔開來。不過，兩方仍經常違反協定，並指控對方發起攻擊。

(中時新聞網)