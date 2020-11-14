美國總統川普在此次總統大選中連任失敗，川普不滿通訊投票、質疑開票過程有弊端，揚言提起訴訟打法律戰，拒絕進行政權交接工作。但有美媒近日指出，其實共和黨內已做出敗選心理準備，相信川普最快本月(11月)底感恩節、最慢12月初就會讓步。

據美國保守派大報《華爾街日報》(WSJ) 13日報導，川普正和法律團隊打算在賓州、亞利桑那州等6大州要求驗票或重新計票、或驗票，而共和黨內高層多認為，川普「有權利訴諸法律」。但《華爾街》也指出，黨內有些人希望川普最遲在「感恩節（11月26日）」棄子投降、收兵，有些人則認為，最慢只可能拖到12月中前。

報導也指出，這次大選與2000年的情況並不一樣，川普打選舉官司將徒勞無功，明年1月20日還是會由拜登就任成為第46任美國總統。對於川普政府並未照慣例授意總務署認可選舉結果，因此也未能夠啟動政權移交的作業，拜登團隊無法進駐聯邦政府機構準備交接，無從了解機密訊息。

但「美國有線電視新聞網(CNN)」，在12日(美國時間)則指出，有越來越多的共和黨參議員向該媒體表示，應該能讓拜登聽取機密的簡報，意味著已做好準備，可能將讓川普離開白宮。

(中時新聞網)