金鐘視帝藍葦華在《俗女養成記》飾演「蔡永森」靦腆耿直的暖男形象，小時家中經營禮儀公司，看多了世態炎涼、黑白兩道故事，藍葦華表示未來想挑戰內斂、心機深沉的政治人物角色，「尤其扮演黑道跟刑警，這種反派的發揮空間很大」，而他最想挑戰演總統，把政敵一個一個剷除掉，若有機會再跟「陳嘉玲」謝盈萱合作，「我可以屈就副總統，總統給她當」。

藍葦華回憶，一場和謝盈萱的相親戲，兩人你一言我一語，對話節奏緊湊，類似劇場式的表現手法，光是在順台詞時就已經卡住多次，藍葦華笑說自己當下一直飆髒話、擔心會拖累劇組，導演嚴藝文鼓勵他「當作來玩的，放輕鬆」，幸好看播出效果很滿意。他讚劇本很好，飾演的角色是六年級生，就是自己的年代，不太需要準備就很投入。

謝盈萱有「劇場女神」之稱，和藍葦華同是魔羯座，他眼中的謝盈萱是「難搞又好相處」的人。他笑說原以為她不愛講話、個性高傲，但對戲後發現謝注重小細節，關心拍戲現場的每一個人，全心投入拍攝工作，是「難得的合作夥伴」。

不過有次空擋，藍葦華、謝盈萱與導演嚴藝文在回放剛才拍的片段，感性的藍葦華說「我們的合作會是逗點，還是句點呢？」謝盈萱根本沒聽見藍葦華說話，藍葦華只好默默離開，他笑說「謝盈萱常常這樣，都沒有理我」。

藍葦華和老婆感情好，兩人一起看《俗女養成記》時，老婆轉頭對藍葦華說「你看陳嘉玲的眼神很有愛喔！」藍葦華頓時傻住反問：「有嗎？」深怕老婆吃醋，但開心老婆是自己的忠實觀眾、會看每部作品、並和藍葦華討論劇情、評論他怎麼演會更好。《俗女養成記》每週六晚間九點在公視主頻道連播兩集。

藍葦華在《俗女養成記》中飾演蔡永森，暖男形象深植觀眾心中。（公視提供）

在阿嬤的安排下，陳嘉玲與蔡永森相親。（公視提供）

藍葦華與謝盈萱在《俗女養成記》中共譜戀曲。（公視提供）

(中時 )