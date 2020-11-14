針對美國國務卿蓬佩奧公開指「台灣非中國的一部分」，學者袁鶴齡表示，蓬佩奧分析指出，這不會是川普發動的「最後台灣牌」。蓬佩奧的說法對台灣沒加分，對美中台關係也沒有影響。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡接受香港媒體《中評社》專訪時表示，蓬佩奧「台灣非中國的一部分」說法，未違反一中原則與三公報，只是「換句話說」而已。但對台灣沒加分，對美中台關係也沒有影響，更不會是川普發動「最後台灣牌」的手段。

袁鶴齡認為，蓬佩奧此舉有兩個目的︰一是，維持川普政府一貫的政治態度，試圖在反中路線上持續獲取政治紅利，同時做點面子給蔡政府，雖然實際上沒加分，但表面上的台美關係形象有做到；二是，持續刺激中國大陸，不放棄製造翻盤選情的可能性。

袁鶴齡認為，蓬佩奧言論引起台海爭端的可能性低，蓬佩奧言論表面上看似牴觸一中內涵，但蓬佩奧強調，兩岸問題未解決前，希望「維持現狀」，代表川普政府表面上看似衝撞中國大陸，骨子裡卻沒有真正的意圖，否則何須強調維持現狀呢？

袁鶴齡接著表示，為翻盤選情的可能性較低，因為北京面對過去川普政府的各項挑釁，都能克制回應。如今也沒有必要在川普卸任前配合演出，顯然台海也不是川普翻盤選情可用的好牌。

(中時新聞網)