字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天 03:332020/11/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國川普政府批准將強制這家中國企業出售短影音分享應用程式TikTok的命令延期15天。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京字節跳動科技有限公司今天在法院文件中指出，美國川普政府批准將強制這家中國企業出售短影音分享應用程式TikTok的命令延期15天。 路透社報導，TikTok表示須在11月27日截止日期前達成協議。 字節跳動已與沃爾瑪（Walmart Inc）和甲骨文（Oracle Corp）進行談判，討論將TikTok美國資產轉讓成立新的實體。 美國財政部今天未立即對此置評。（譯者：徐睿承）1091114 (中央社) #美國 #今天 #延期 #命令 #資產 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 印巴於克什米爾爆發數月最大規模交火 至少15死 - 國際 川普要砍中情局長 共和黨議員公開說話了 - 國際 指控無根據 川普律師遭法官慘電過程全曝光 - 國際 才剛說會有「第二任」川普政府 蓬佩奧改口了 - 國際 想翻盤？朱利安尼控賓州有65萬非法票 共和黨不得監票 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。