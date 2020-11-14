北京字節跳動科技有限公司今天在法院文件中指出，美國川普政府批准將強制這家中國企業出售短影音分享應用程式TikTok的命令延期15天。

路透社報導，TikTok表示須在11月27日截止日期前達成協議。

字節跳動已與沃爾瑪（Walmart Inc）和甲骨文（Oracle Corp）進行談判，討論將TikTok美國資產轉讓成立新的實體。

美國財政部今天未立即對此置評。（譯者：徐睿承）1091114

(中央社)