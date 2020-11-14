美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日表示，「台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事」，此一言論無疑牴觸美國政府50多年來的「一個中國政策」。對此，有港媒分析指出，蓬佩奧此舉除了「劍指中國」，也是挖坑給台灣跳，讓台灣面臨2大風險。

據中時報導，蓬佩奧接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國(大陸)、台灣相關議題。針對北京當局鷹派「武統」一說，蓬佩奧指出，談論這議題用詞正確很重要，台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

港媒《中評社》14日發表評論文章指出，蓬佩奧這一番說詞，已經明顯違背《美中三公報》，這已經接近結構性的摧毀了，對於川普團隊是否可能對美中關係，有更具破壞性動作？拜登又將如何回應？評論認為，這將是未來兩大國關係的重中之重。

評論坦言，川普政府近期刺激北京的的做法，也很可能是挖洞給台灣跳，看台灣反應如何，而台灣對美國政權交接前這股亂流，顯然不敢得罪拜登團隊而跟隨川普冒進。評論指出，目前來看，台灣近期將面臨兩大風險，其一是，一旦川普的「政權保衛戰」升溫動到軍事行動，不論是在亞洲的哪個角落開打，台灣都會被美國捲進去。

其二，川普的看守政府，不排除在以「反中」，欲激怒北京政府的前提下，做出更多針對性措施，但北京當局未必會中計，而台灣民進黨政府若隨之起舞，北京若為反制，則極可能加大對台施壓力道，台灣恐沒有樂觀的本錢。

(中時新聞網)