「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」日前宣布邀來天后田馥甄、金曲歌王蕭敬騰領軍「獅子LION」飆唱，13日宣布新的卡司，邀來林宥嘉、周蕙及閻奕格輪番嗨唱，林宥嘉擔任壓軸，陪伴大家共度2021年第一刻，他興奮喊：「哇！我是壓軸嗎？太好了，一定讓大家超級開心的回家！」不過跨年夜是家人、朋友團聚開心的日子，林宥嘉當天得在台上工作中度過，會特地與老婆丁文琪（Kiki）及1雙兒女祝福新年？他難得放閃，甜蜜表示：「上台前會和太太說我愛她。」

他也預告「歌單就是只為了台中而生的歌單，絕對獨一無二」而11月底將在台北國際會議中心開唱的周蕙，對台中跨年演出很期待，將在工作中過新年，她自嘲：「可能因為我單身，這麼浪漫又歡慶的節日，好像應該跟情人一起過，但我也很幸福，能夠在舞台上看到每張笑臉，感受到喜悅，受到的祝福是更加倍的，平時的我是宅女個性，能夠在台上一起共度狂歡，反而是我滿喜歡的選項。」

至於閻奕格興奮直呼：「每次去台中觀眾都很熱情，天氣也都很好，很期待。」歌迷朋友買不到28號台中場「You & I 好事發生」小巡演的票，相約台中跨年見到更多台中朋友，承諾一定會讓大家看到很動感、精采的演出；至於跨年夜得工作，怎麼與男友祝福？她則回應，「男友很理解我的工作型態，知道我逢年過節都會在工作中度過，所以不會介意。而且他其實很為我開心，因為他知道我在做著自己喜歡的工作，所以也一直都支持著我。」透露最近沒時間約會，考慮未來揪男友一起到台中逛逛玩玩。

(中時 )